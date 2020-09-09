Талия Минуллина: В 2020 году ожидается мировое инвестиционное падение

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, выступая на онлайн-форуме «100% Татарстан», заявила, что в 2020 году произойдет мировое инвестиционное падение на 40%, а в следующем году — еще на 10%. Таковы прогнозы комитета по торговле и развитию ООН.

По словам Минуллиной, это будет самый значительный спад за последние 15 лет.

«Говорить о новых инвестиционных проектах сейчас очень тяжело. Надо думать о финансовом здоровье тех инвесторов, которые уже зашли в Татарстан. Также в числе задач — повышение качества инвестиций, в том числе в привязке к принципам «зеленой экономики», — заявила глава АИР РТ.

В данным момент АИР озадачен корректировкой закона об инвестициях. В агенстве надеются упразднить региональный закон об иностранных инвестициях, сообщила Миннуллина.

