Глава Центризбиркоа Татарстана прокомментировал замечания по работе мобильных участков

Фото: Реальное время

Руководитель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев прокомментировал, сложности, которые возникают при параллельный работе мобильного и стационарного голосовния.

— Есть определенное ужесточение работы участков на придомовых и мобильных участках. Они связаны с тем, что если на общероссийском голосовании 1 июля, когда такой участок в большом массиве, тогда участковая избирательная комиссия брала выписку из избирательной книги и ехала туда организовывать голосование. Сейчас это под запретом. Нет ни «задвоенности, не «разброшюрированности». Поэтому есть техническая сложность, над которой мы работаем в реальном времени.

Кондратьев добавил, что если на мобильном участке будет сбой, то дальнейшая работа продолжится именно на стационарном участке. Также он сообщил, что на горячую линию ЦИК поступает множество вопросов по работе мобильных участков.

— Сегодня у нас два телефона горячей линии, мы чувствуем, как они раскаляются. Люди звонят и четко говорят, мы как ответственные люди увидели в графике, мы пришли, нам сказали — вот здесь автобус. Мы не должны подводить избирателей.