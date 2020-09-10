«Завернул тело в ковер и спрятал под кроватью»: казанец сознался в убийстве отца

30-летнего жителя Казани задержали по подозрению в убийстве 62-летнего отца. По данным Следкома по РТ, тело покойного 9 сентября обнаружила его дочь, которая не могла связаться с ним несколько дней и решила навестить.



По версии следствия, 5 сентября в ходе ссоры с отцом подозреваемый схватился за нож и нанес несколько ударов, в том числе в грудь. После этого завернул тело в ковер и спрятал под кроватью. А далее просто покинул дом.

Вину в преступлении задержанный уже признал. Следствие готовит ходатайство в суд о его аресте.