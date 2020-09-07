Банк Казани снова вошел в топ-10 интернет-банков по версии Markswebb

Банк Казани подтвердил свой высокий рейтинг и вновь вошел в топ-10 интернет-банков по версии Markswebb.

По результатам ежегодного исследования рейтингового агентства Markswebb* Банк Казани вошел в топ-10 интернет-банков для частных лиц в категории лучших цифровых офисов (DIGITAL office). Итоги рейтинга были подведены 2 сентября 2020 года.

Мы наравне с крупнейшими федеральными банками снова стали одним из лучших интернет-банков страны. В течение нескольких лет наш Банк стабильно удерживает свои позиции в данном направлении.

Мы движемся только вперед, это оценивают не только клиенты банка, но и независимые исследования Markswebb, по итогам которых наши позиции по DAILE Banking выросли на пять пунктов. Для нас это высокая оценка и показатель того, что мы определенно движемся в правильном направлении.

Банк Казани постоянно разрабатывает новые и улучшает уже внедренные интернет-сервисы, анализируя юзабилити и потребности наших клиентов. Главный приоритет для нас — скорость решения вопроса клиента и максимальная простата действий, а также максимальный переход в онлайн.

Новый уровень сервиса — вот что мы создаем для каждого пользователя интернет-банка и мобильного приложения Банка Казани. Это удобство 24/7, где наши клиенты всегда в курсе свежих новостей, акций и интересных условий, а большинство операций можно совершить абсолютно бесплатно.



Скачать интернет сервисы Банка Казани можно по ссылкам:

Интернет-банк: online.bankofkazan.ru

Мобильное приложение:

AppStore

PlayMarket (GooglePlay)



ООО КБЭР «БАНК Казани»



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