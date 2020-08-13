Минниханов и Шаймиев выразили соболезнования по поводу смерти Героя Социалистического Труда Анвара Сафиуллина

В Татарстане на 94-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда Анвар Сафиуллин. Это произошло 11 августа.

Анвар Шакирзянович более 35 лет проработал оператором по добыче нефти и газа на участке нефтепромысла №1 НГДУ «Альметьевнефть». Он также занимался активной общественной и политической деятельностью, неоднократно избирался членом Альметьевского горкома КПСС и депутатом Альметьевского городского совета.

За свои заслуги Анвар Шакирзянович был награжден орденом Трудового Красного Знамени, почетным званием «Заслуженный нефтяник Татарской АССР», медалями «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани» и др.

«А.Ш. Сафиуллина всегда отличали большое трудолюбие и порядочность, высокое чувство общественного долга, беззаветное служение любимому делу. Светлая память об Анваре Шакирзяновиче Сафиуллине навсегда останется в наших сердцах», — говорится в некрологе, который подписали президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и другие.