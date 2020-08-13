Аэропорт «Казань» принял миллионного пассажира

С начала года Международный аэропорт «Казань» им. Габдуллы Тукая принял один миллион пассажиров. Сообщается, что «миллионный» пассажир приобрел авиабилет 12 августа на рейс SU1277 Казань — Москва, сообщила пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что за первые 10 дней августа количество пассажиров внутри страны выросло по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 6,6%. Наибольшим спросом на федеральных направлениях у россиян пользуются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Ростов-на-Дону.

Известно, что на сегодняшний день из Казани действуют авиарейсы по 40 маршрутам. Чаще всего жители столицы Татарстана летают в Москву: до 15 вылетов ежедневно.

Ранее аэропорт «Казань» занял 5-е место в «Золотой десятке» аэропортов мира в категории до 5 млн пассажиров.