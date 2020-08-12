ФАС объяснила рост цен на авиатопливо

Авиатопливо в России может расти в цене из-за нежелания авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже, сообщает Федеральная антимонопольная служба.



Отмечается, что конечная стоимость авиакеросина в аэропортах состоит из стоимости керосина и его транспортировки, хранения, перевалки и услуг аэропортов или топливно-заправочных компаний.

Напомним, в августе-сентябре ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила вице-премьеру РФ Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху предложения по сдерживанию роста цен на билеты на случай резких скачков стоимости авиатоплива. В письме говорится, что подорожание авиакеросина, в зависимости от аэропорта, ожидается на 18—60%. Президент АЭВТ Владимир Тасун предупредил, что это приведет к подорожанию билетов, и попросил Минтранс проверить обоснованность роста цен.

По состоянию на 10 августа 2020 года биржевая цена на авиакеросин на 30% ниже цены, зафиксированной на аналогичную дату прошлого года. По данным мониторинга ФАС, у авиакомпаний отсутствуют сложности в обеспечении авиакеросином в аэропортах.

