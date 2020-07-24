С начала лета в водоемах Татарстана погибли 47 человек

Фото: МЧС по РТ

С начала лета в Татарстане зарегистрировано 49 происшествий на воде. Статистику происшествий предоставили в МЧС по РТ.

В результате погибли 47 человек, в том числе семеро детей. Также было спасено 11 человек, в числе которых двое несовершеннолетних.

Ранее Минниханов обратил особое внимание на необходимость пресечения правонарушений, связанных с распитием алкоголя в общественных местах. Также он призвал сотрудников МЧС строго следить за соблюдением татарстанцами мер безопасности при эксплуатации плавсредств — моторных лодок, водных мотоциклов, катеров и пр. Во всех районах, за исключением Атнинского, созданы сводные мобильные патрульные группы для контроля и профилактики происшествий на водоемах.

