За прошедшую неделю на водоемах Татарстана погибло 14 человек, в том числе трое детей

Президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании поручил взять мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах на особый контроль.

Врио начальника ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов заявил, что за прошедшую неделю на водоемах республики погибло 14 человек, в том числе 3 детей. Утонуло 11 человек, в том числе 1 ребенок. Всего с начала года на водоемах республики погибло 55 человек, в том числе 5 детей. За аналогичный период прошлого года было 36 погибших, в том числе 3 детей.

Во всех районах, за исключением Атнинского района, созданы сводные мобильные патрульные группы для контроля и профилактики на водоемах. Всего создана 161 группа с численностью 484 человека. За нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на прошлой неделе к ответственности были привлечены 45 человек, сообщает пресс-служба президента РТ.

Минниханов обратил особое внимание на необходимость пресечение правонарушений, связанных с распитием алкоголя в общественных местах. Также он призвал сотрудников МЧС строго следить за соблюдением татарстанцами мер безопасности при эксплуатации плавсредств: моторных лодок, водных мотоциклов, катеров и пр.



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