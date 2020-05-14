Банк ЗЕНИТ запустил доставку платежных карт клиентам

Банк ЗЕНИТ организовал доставку банковских карт в период действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Акция действует для зарплатных клиентов и пенсионеров, получающих средства на счет.

Клиентам необходимо через контакт-центр Банка ЗЕНИТ оставить заявку на выпуск банковской карты. Срок изготовления составляет до двух дней. Сотрудники банка во время доставки карты научат всех желающих пользоваться приложением «ЗЕНИТ Онлайн». При встрече соблюдаются все необходимые меры безопасности.

Снять денежные средства без комиссии можно в банкоматах Банка ЗЕНИТ, а также у партнеров — АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Открытие» и ПАО «Московский кредитный банк». Кроме того, карта дает возможность получать кешбэк за покупки до 2% ежемесячно. А на остаток по счету начисляются проценты— до 5,5% годовых.



«Пожилые люди, получающие средства на счет, не могут из-за режима самоизоляции прийти в банк и получить свою пенсию. Специально для них мы организовали доставку банковских карт, с помощью которых они могут снять средства в ближайшем банкомате или оплатить покупки в магазине. Таким клиентам станет доступно мобильное приложение «ЗЕНИТ Онлайн», что позволит оплачивать коммунальные счета не выходя из дома. Также мы готовы рассмотреть заявления на доставку карт для всех желающих», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»