Политолог: Греция, Италия и Турция могут первыми открыться для туристов

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До середины лета вряд ли стоит ожидать открытия массовых туристических направлений: конечно, первыми постараются открыться струны, наиболее зависимые от летнего пляжного туризма — Греция, Италия и Турция, однако нужно понимать, что туризм — «игра двусторонняя», заявил политолог Дмитрий Абзалов.

В интервью ИА «Прайм» специалист объяснил, что даже при большом желании местных властей распахнуть страну для въездного туризма, им придется подождать, пока на те же меры пойдут страны — потребители, а это в основном Европа, и наладится постоянный турпоток. По прогнозам эксперта, летом 2020 года турпоток даже при самых благоприятных обстоятельствах заметно снизится.

При этом, по словам Абзалова, турсезон в самой Европе уже потерян. Азиатские направления в ближайшее время в головах туристов будут ассоциироваться лишь с близостью Китая как «очага коронавирусной инфекции». Страны Африки и Южной Америки, в свою очередь, тоже вряд ли будут интересными туристам — из-за сомнительного уровня медицинской помощи и отсутствия достоверных данных о распространении эпидемии.