ВТБ в Татарстане выдает кредиты бизнесу на выплату зарплаты

ВТБ выдал кредиты на зарплату на сумму 73 млн рублей предприятиям Татарстана за первые две недели действия программы государственной поддержки предприятий из отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19. Поддержку получили компании, осуществляющие свою деятельность в сфере общественного питания, гостиничного бизнеса, транспортных перевозок.



ВТБ предоставляет микропредприятиям и компаниям малого бизнеса кредиты на выплату зарплаты на срок от 6 до 12 месяцев. На первые полгода ставка составит 0% годовых, на оставшийся период — 4% годовых. Заемные средства выдаются наиболее пострадавшим от распространения COVID-19 отраслям из списка, утвержденного правительством.

При расчете суммы займа учитывается количество сотрудников, региональный МРОТ, районный коэффициент в субъекте, где зарегистрирован заемщик, ставка по взносам с заработной платы. Для оформления заявки достаточно упрощенного пакета документов, рассмотрение происходит за один рабочий день. Залоговое обеспечение не требуется.

Управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина отметила: «Мы одни из первых в регионе подключились к программе поддержки и начали выдачу адресных кредитов предпринимателям. В текущей ситуации займы на выплаты заработной платы — это реальная возможность для компаний сохранить коллективы и бизнес. Нашим заемщикам мы также предлагаем упрощенную программу реструктуризации действующих кредитов, которая включает в себя отсрочку платежа как по основному долгу, так и по процентам, с изменением срока кредита. На данный момент 55 компаний региона получили решения банка о реструктуризации своих займов на общую сумму 7,4 млрд рублей».

Для того чтобы подать заявку, клиенту достаточно обратиться в офис банка или проконсультироваться в контакт-центре ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800)200-77-99.

Банк ВТБ (ПАО)

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