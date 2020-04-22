В Елабуге на две недели приостановили работу сервиса доставки еды
В Елабуге судебные приставы опечатали офис службы доставки еды «Ами фуд». Суд решил на 14 суток приостановить деятельность компании.
Причиной стало нарушение предпринимателем миграционного законодательства, передает пресс-служба УФССП по РТ.
«Индивидуальный предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 18.15.1 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства»)», — говорится в сообщении.
Приставы выехали по адресу и опечатали двери.Бизнес Татарстан
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