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В Елабуге на две недели приостановили работу сервиса доставки еды

14:34, 22.04.2020
В Елабуге на две недели приостановили работу сервиса доставки еды
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

В Елабуге судебные приставы опечатали офис службы доставки еды «Ами фуд». Суд решил на 14 суток приостановить деятельность компании.

Причиной стало нарушение предпринимателем миграционного законодательства, передает пресс-служба УФССП по РТ.

«Индивидуальный предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 18.15.1 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства»)», — говорится в сообщении.

Приставы выехали по адресу и опечатали двери.

Бизнес Татарстан
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