Новости экономики

20:22 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Страховой Дом ВСК первым из страховых компаний получил рейтинг социальной ответственности

17:15, 07.04.2020

Аналитическое агентство «БизнесДром» впервые присвоило Страховому Дому ВСК рейтинг социальной ответственности, определив его на уровне A3.esg (высокий уровень).

Рейтинг оценивает ориентированность бизнес-процессов и целей деятельности компании на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической сферах. В его рамках проводился анализ по трем основным блокам: охрана окружающей среды, развитие персонала, трудовые и социальные отношения, управление и взаимодействие.

Присуждение рейтинга демонстрирует, что работа Страхового Дома ВСК в области корпоративной социальной ответственности отражает стремление к совершенствованию системы управления и взаимодействия с клиентами и партнерами, повышению инвестиционной привлекательности и информационной открытости, исходя из принципов защиты жизни и здоровья персонала, предоставления социальных гарантий, охраны окружающей среды.

Компания осуществляет благотворительную деятельность и принимает заинтересованное и конкретное участие в укреплении социального здоровья общества, оказывает адресную социальную поддержку гражданам в сложной жизненной ситуации, семьям защитников Отечества, ветеранам и детям, нуждающимся в особой заботе общества.

В отчете аналитического агентства также отмечено, что за последние несколько лет были проведены мероприятия по снижению потребляемой энергии и эффективному ее использованию. Положительное влияние на рейтинг в части взаимодействия компании с сотрудниками оказало то, что всем работникам, включая сотрудников агентской вертикали и партнеров, доступны различные программы обучения. А при изменении места жительства сотрудников, в связи с назначением на ключевые позиции в регионах, действует специальная программа поддержки сотрудников.

По словам Сергея Цикалюка, председателя совета директоров Страхового Дома ВСК, любая социальная, биологическая или экономическая экосистема жизнеспособна, когда она находится в состоянии ресурсного и энергетического баланса. Поэтому в бизнесе, как и в жизни, важна гармония интересов. Нельзя выиграть, если не выигрывает твоя команда, партнеры и клиенты, нельзя построить дом, если не заботится об окружающей его территории.

«Создание такого баланса в бизнесе — это ответственность и задача хорошего менеджера. Принципы социальной ответственности лежат в основе нашей философии управления, они воспитаны в нас с детства, и возможно, они являются одной из главных составляющих конкурентоспособности ВСК: свою защиту нам доверили более 30 миллионов граждан РФ. Накопленный опыт прозрачных, уважительных и открытых отношений с клиентами, партнерами и сотрудниками, высококлассная команда управленцев позволяют компании в период высокого уровня неопределенности в экономике и в жизни нашего общества сохранять финансовую устойчивость и потенциал для развития. Следуя своей социальной миссии, мы будем и в дальнейшем в приоритетном порядке оказывать содействие развитию здорового общества, а также протягивать руку помощи тем, кто нуждается в нашей заботе и поддержке», — прокомментировал Сергей Цикалюк.

Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»
ЭкономикаФинансы
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров