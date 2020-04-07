Страховой Дом ВСК первым из страховых компаний получил рейтинг социальной ответственности

Аналитическое агентство «БизнесДром» впервые присвоило Страховому Дому ВСК рейтинг социальной ответственности, определив его на уровне A3.esg (высокий уровень).

Рейтинг оценивает ориентированность бизнес-процессов и целей деятельности компании на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической сферах. В его рамках проводился анализ по трем основным блокам: охрана окружающей среды, развитие персонала, трудовые и социальные отношения, управление и взаимодействие.

Присуждение рейтинга демонстрирует, что работа Страхового Дома ВСК в области корпоративной социальной ответственности отражает стремление к совершенствованию системы управления и взаимодействия с клиентами и партнерами, повышению инвестиционной привлекательности и информационной открытости, исходя из принципов защиты жизни и здоровья персонала, предоставления социальных гарантий, охраны окружающей среды.

Компания осуществляет благотворительную деятельность и принимает заинтересованное и конкретное участие в укреплении социального здоровья общества, оказывает адресную социальную поддержку гражданам в сложной жизненной ситуации, семьям защитников Отечества, ветеранам и детям, нуждающимся в особой заботе общества.

В отчете аналитического агентства также отмечено, что за последние несколько лет были проведены мероприятия по снижению потребляемой энергии и эффективному ее использованию. Положительное влияние на рейтинг в части взаимодействия компании с сотрудниками оказало то, что всем работникам, включая сотрудников агентской вертикали и партнеров, доступны различные программы обучения. А при изменении места жительства сотрудников, в связи с назначением на ключевые позиции в регионах, действует специальная программа поддержки сотрудников.

По словам Сергея Цикалюка, председателя совета директоров Страхового Дома ВСК, любая социальная, биологическая или экономическая экосистема жизнеспособна, когда она находится в состоянии ресурсного и энергетического баланса. Поэтому в бизнесе, как и в жизни, важна гармония интересов. Нельзя выиграть, если не выигрывает твоя команда, партнеры и клиенты, нельзя построить дом, если не заботится об окружающей его территории.

«Создание такого баланса в бизнесе — это ответственность и задача хорошего менеджера. Принципы социальной ответственности лежат в основе нашей философии управления, они воспитаны в нас с детства, и возможно, они являются одной из главных составляющих конкурентоспособности ВСК: свою защиту нам доверили более 30 миллионов граждан РФ. Накопленный опыт прозрачных, уважительных и открытых отношений с клиентами, партнерами и сотрудниками, высококлассная команда управленцев позволяют компании в период высокого уровня неопределенности в экономике и в жизни нашего общества сохранять финансовую устойчивость и потенциал для развития. Следуя своей социальной миссии, мы будем и в дальнейшем в приоритетном порядке оказывать содействие развитию здорового общества, а также протягивать руку помощи тем, кто нуждается в нашей заботе и поддержке», — прокомментировал Сергей Цикалюк.

Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»