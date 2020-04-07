Опрос: большинство предпринимателей считают, что коронавирус негативно повлияет на экономику РФ

69% предпринимателей считают, что влияние пандемии коронавируса на российскую экономику будет максимально негативным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ с 28 марта по 3 апреля среди 1508 руководящих сотрудников предприятий в 8 федеральных округах России.

По мнению бизнесменов, в первую очередь пострадают сферы общественного питания и туризма, сферы торговли и услуг, рынки транспорта и развлечений. Также каждый пятый предприниматель считает, что все без исключения отрасли пострадают.

85% предпринимателей указали, что распространение коронавируса негативно повлияло на финансовые показатели их организации. При этом женщины-предприниматели чаще говорили о негативных последствиях, чем мужчины (90% и 82% соответственно).

Почти половина (43%) считают, что ситуация вернется в нормальное состояние не ранее, чем через год, 14% полагают, что через два-три года.