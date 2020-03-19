Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» рассмотрит новые проекты
Гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинад Яруллин утвердил дату заседания совета директоров компании. На нем будут представлены новые проекты.
Согласно сообщению на портале раскрытия, в повестке дня семь вопросов. Само заседание назначено на 24 марта.
Совет обсудит производство окиси пропилена, гидратную технологию для утилизации попутного газа, приложение «Зеркало», которое представляется из себя рекомендательно-новостной сервис, посвященный здоровому образу жизни, технологии переработки свинцово-кислотных аккумуляторов.
Общество имени Фраунгофера проведет презентацию своих услуг. Также в повестке вопрос списка кандидатов в новый состав совета директоров и созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ТНХИ-Х».
Напомним, на предыдущем заседании совета президент РТ Рустам Минниханов представил нового директора «Нижнекамскнефтехима» Айрата Сафина. Покинувший должность Азат Бикмурзин удостоился ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
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