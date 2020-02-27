Новости экономики

15:33 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Ак Барс Банк запустил льготное рефинансирование кредитов для бизнеса

14:36, 27.02.2020

Предприниматели получили возможность рефинансировать кредиты на сумму до 100 млн рублей. С февраля 2020 года в Ак Барс Банке действует программа рефинансирования кредитов других банков с льготной ставкой 7% годовых. Клиенты могут рефинансировать кредиты на сумму до 100 млн рублей сроком до 10 лет.

Предложение действует в рамках национального проекта по поддержке малого и
среднего бизнеса. Льготная ставка 7% действует на кредиты размером от 30 млн рублей. Кредиты от 10 до 30 млн рублей можно рефинансировать по ставке 7,9% годовых. При этом отсутствуют иные комиссии дополнительно к указанным процентным ставкам.

Предприниматели также могут воспользоваться услугой бесплатного открытия расчетного счета в Ак Барс Банке.

ПАО «АК БАРС» БАНК

Партнерский материал
ЭкономикаБанкиФинансы
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров