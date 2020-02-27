Ак Барс Банк запустил льготное рефинансирование кредитов для бизнеса

Предприниматели получили возможность рефинансировать кредиты на сумму до 100 млн рублей. С февраля 2020 года в Ак Барс Банке действует программа рефинансирования кредитов других банков с льготной ставкой 7% годовых. Клиенты могут рефинансировать кредиты на сумму до 100 млн рублей сроком до 10 лет.



Предложение действует в рамках национального проекта по поддержке малого и

среднего бизнеса. Льготная ставка 7% действует на кредиты размером от 30 млн рублей. Кредиты от 10 до 30 млн рублей можно рефинансировать по ставке 7,9% годовых. При этом отсутствуют иные комиссии дополнительно к указанным процентным ставкам.



Предприниматели также могут воспользоваться услугой бесплатного открытия расчетного счета в Ак Барс Банке.



ПАО «АК БАРС» БАНК

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