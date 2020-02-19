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Происшествия

СК проводит проверку после смерти рабочего, которого придавило спиленным деревом

15:33, 19.02.2020
СК проводит проверку после смерти рабочего, которого придавило спиленным деревом
Фото: realnoevremya.ru

Следственный комитет организовал проверку после смерти 54-летнего рабочего в ходе проведения санитарной очистки леса.

По предварительным данным, мужчина пытался спилить одно из деревьев, однако оно не упало и повисло на ветвях. В какой-то момент рабочему потребовалась бензопила, лежавшая под подпиленным, но все еще стоявшим деревом. Когда лесоруб подошел к инструменту, дерево упало ему на голову. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

В СК отметили, что в момент трагедии на мужчине не было защитной каски.

Происшествия Татарстан
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