ВТБ финансирует развитие строительного бизнеса в Татарстане

ВТБ в Республике Татарстан открыл кредитную линию ООО «Иннере Крафт» в размере 23 млн рублей на срок до 5 лет. Финансирование предоставлено на льготных условиях по фиксированной ставке 8,5% годовых в рамках «Программы 1764», реализуемой совместно с Министерством экономического развития РФ.

Средства направлены на закупку дополнительного сырья, компонентов и упаковочных материалов с целью расширения производства компании и увеличения объемов выпускаемой продукции. 12 млн рублей от общего объема финансирования предоставлены под поручительство Корпорации МСП.

Управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина прокомментировала: «Благодаря различным моделям взаимодействия и программам господдержки, активным участником которых является ВТБ, мы успешно реализуем принцип адресного подхода к нашим клиентам. Компания «Иннере Крафт» является ярким примером такого сотрудничества, благодаря которому предприятие получило дополнительную возможность развития за счет льготного кредита по ставке значительно ниже рыночной».



ПАО «Банк ВТБ»

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