В Казани экс-проректор КХТИ Абдуллин просит освободить его от наказания по первому приговору

В Вахитовский райсуд Казани подано ходатайство об освобождении из-под стражи экс-проректора КНИТУ-КХТИ Ильдара Абдуллина. Комиссия медиков УФСИН по РТ выявила у него перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, сообщили «Реальному времени» адвокаты осужденного.



Напомним, в 2015-м году Абдуллин получил срок 6,5 года колонии общего режима за хищение 28 млн рублей по двум контрактам вуза на поставку оборудования. Уже тогда у него были серьезные проблемы со здоровьем.

В колонию осужденный не уехал — был арестован по новому делу о хищениях в своем вузе. Сейчас это дело рассматривает Вахитовский райсуд Казани. Процесс неоднократно прерывался в связи с госпитализацией Абдуллина.