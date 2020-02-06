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В Казани экс-проректор КХТИ Абдуллин просит освободить его от наказания по первому приговору

09:57, 06.02.2020 1

В Вахитовский райсуд Казани подано ходатайство об освобождении из-под стражи экс-проректора КНИТУ-КХТИ Ильдара Абдуллина. Комиссия медиков УФСИН по РТ выявила у него перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, сообщили «Реальному времени» адвокаты осужденного.

Напомним, в 2015-м году Абдуллин получил срок 6,5 года колонии общего режима за хищение 28 млн рублей по двум контрактам вуза на поставку оборудования. Уже тогда у него были серьезные проблемы со здоровьем.

В колонию осужденный не уехал — был арестован по новому делу о хищениях в своем вузе. Сейчас это дело рассматривает Вахитовский райсуд Казани. Процесс неоднократно прерывался в связи с госпитализацией Абдуллина.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:31
    Надо поступать по Закону, соблюдать Закон.
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