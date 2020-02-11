«Тимер Банк» рассказал партнерам об изменениях в условиях кредитных продуктов

Фото: Ринат Назметдинов

4 февраля АО «Тимер Банк» рассказал партнерам о существенных изменениях, внесенных банком в кредитные продукты в соответствии с повышением требований регулятора к заемщикам — физическим лицам, а также с учетом динамики снижения рыночных ставок на кредиты под обеспечение объектами недвижимости.

Об этом начальник отдела сопровождения и контроля продаж Максим Егоров рассказал партнерам на очередной встрече в дополнительном офисе «Центральный», на которой представители банка традиционно делятся новостями и отвечают на интересующие риелторов вопросы. В мероприятии приняли участие представители агентств недвижимости Казани и Татарстана.

По словам Максима Егорова, более привлекательные условия по ипотеке доступны уже сейчас.

«Тимер Банк» внимательно отслеживает конкурентную среду, именно поэтому мы снизили ставки по ипотеке и разнообразили программы кредитования. Уверен, каждый покупатель недвижимости найдет продукт, подходящий именно ему, и останется доволен условиями», — отметил начальник отдела сопровождения и контроля продаж.

Позитивно оценили клиентоориентированность банка и риелторы, по мнению которых, с новыми условиями покупка недвижимости станет доступнее для населения, а оформление ипотеки будет осуществляться на более интересных условиях в предельно сжатые сроки.

Обновленные условия со сниженной процентной ставкой действуют на покупку квартиры в строящемся или сданном доме, частного дома с земельным участком, а также на ремонт собственной недвижимости. Для удобства клиентов на сайте банка — www.timerbank.ru — размещен онлайн-калькулятор для расчета предварительных условий кредитования. Подробнее ознакомиться с индивидуальным предложением можно, заполнив короткую заявку на сайте.

Партнёрский материал