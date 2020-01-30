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Россия приостановила выдачу электронных виз гражданам Китая

12:54, 30.01.2020
Россия приостановила выдачу электронных виз гражданам Китая
Фото: mil.ru

C 30 января Россия приостанавливает выдачу электронных виз гражданам Китая.

Оформление виз приостанавливается для въезда в РФ через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, говорится в сообщении российского МИД.

Кроме того ведомство в целях предупреждения завоза коронавируса на территорию России рекомендует российским гражданам воздерживаться от всех поездок в КНР, если они не вызваны крайней необходимостью.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для борьбы с распространением нового коронавируса из Китая.

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