Правительство России закрыло границу на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для борьбы с распространением вирусной инфекции из Китая.



Распоряжение пока не опубликовано, но, по словам Мишустина, оно уже «пошло в работу», пишет ТАСС.



Ранее глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что ситуация с коронавирусом в КНР не настолько критична, чтобы закрывать границу.

