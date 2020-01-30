Правительство России закрыло границу на Дальнем Востоке
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для борьбы с распространением вирусной инфекции из Китая.
Распоряжение пока не опубликовано, но, по словам Мишустина, оно уже «пошло в работу», пишет ТАСС.
Ранее глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что ситуация с коронавирусом в КНР не настолько критична, чтобы закрывать границу.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым