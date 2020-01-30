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Правительство России закрыло границу на Дальнем Востоке

12:25, 30.01.2020
Правительство России закрыло границу на Дальнем Востоке
Фото: pxhere.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для борьбы с распространением вирусной инфекции из Китая.

Распоряжение пока не опубликовано, но, по словам Мишустина, оно уже «пошло в работу», пишет ТАСС.

Ранее глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что ситуация с коронавирусом в КНР не настолько критична, чтобы закрывать границу.

ОбществоВласть
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