Дело о крушении Boeing в Казани начнут рассматривать 24 января

Лаишевский районный суд Татарстана начнет рассматривать дело об авиакатастрофе Boeing 737-500 в Казани 24 января.

Дело поступило в суд 27 декабря 2019 года, следует из картотеки суда.

Напомним, в результате падения Boeing в ноябре 2013 года погибли 50 человек. Уголовные дела командира и второго пилота Boeing прекращены посмертно.

В преступной халатности обвиняют бывшего главу межрегионального управления Росавиации Шавката Умарова, в нарушении правил безопасности на воздушном транспорте — экс-заместителя гендиректора авиакомпании «Татарстан» Валерия Портнова и замдиректора летной службы Виктора Фомина. Все трое вину не признают.

Подробнее об этом деле — в материале «Реального времени».