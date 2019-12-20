Ак Барс Банк вошел в топ-3 самых эффективных интернет-банков для малого бизнеса по версии Markswebb

Агентство Markswebb объявило результаты ежегодного исследования Business Internet Banking Rank 2019. Интернет-банк «Ак Барс Бизнес Онлайн» вошел в топ-3 самых эффективных банков для малого бизнеса.



По итогам рейтинга Ак Барс Банк занял 2-е место в номинации «Лучшие интернет-банки для компаний с ВЭД». Кроме того, по оценке эффективности Ак Барс Банк занял 7-е место среди торгово-сервисных предприятий и 6—7-е места в номинации «ИП без сотрудников».



Исследование проводилось по методике, разработанной с учетом последних трендов развития онлайн-банкинга и комментариев участников рынка.



В рамках мониторинга аналитики Markswebb оценивали возможности для управления расчетными счетами и иными банковскими продуктами в интернет-банке, а также интерфейсы онлайн-банка, в которых реализовывались эти функции.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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