В Казани открыли мемориальную доску герою-танкисту Семену Коновалову

В Казани на доме № 15 по улице Кирпичникова открыли мемориальную доску Герою Советского Союза танкисту Семену Коновалову. В этом доме он жил с 1961 по 1989 год.

«Он был человек с большой буквы — трудоголик, аккуратист, человек, который за свою родную землю мог отдать жизнь», — цитирует пресс-служба мэрии Казани дочь Семена Коновалова Ирину Бродскую.

Семен Коновалов родился 15 февраля 1921 года в селе Ямбулатово (ныне — Верхнеуслонский район РТ). В одном из боев 13 июля 1942 года во время проведения Воронежско-Ворошиловградской операции, командуя экипажем танка КВ-1, он уничтожил 16 танков и САУ противника, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

31 марта 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Коновалову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» «за исключительное мужество и отвагу».