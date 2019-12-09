ВСК дарит новым клиентам скидки на каско
Страховой Дом ВСК предлагает новым клиентам приобрести страховые продукты каско на особых условиях.
Скидка в размере 20% доступна клиентам, ранее не использовавшим услуги компании, при самостоятельном оформлении договора страхования через дистанционный сервис: мобильное приложение «ВСК Страхование» или интернет-магазин www.shop.vsk.ru. Необходимо только произвести расчет, и сразу будет видна стоимость со скидкой.
Воспользоваться бонусом можно при приобретении таких страховых продуктов для автотранспортных средств, как «Каско Классика», «Каско Уверенный», «Каско Компакт» и «Каско Компакт+». Также сохраняются дополнительные опции, например, «Такси в подарок».
Акция «Онлайн-каско» продлится в период с 09.12.2019 г. по 10.01.2020 г.
Подробные условия акции доступны на сайте компании.
Справка
САО «ВСК»
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.
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