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ВСК дарит новым клиентам скидки на каско

11:41, 09.12.2019

Страховой Дом ВСК предлагает новым клиентам приобрести страховые продукты каско на особых условиях.

Скидка в размере 20% доступна клиентам, ранее не использовавшим услуги компании, при самостоятельном оформлении договора страхования через дистанционный сервис: мобильное приложение «ВСК Страхование» или интернет-магазин www.shop.vsk.ru. Необходимо только произвести расчет, и сразу будет видна стоимость со скидкой.

Воспользоваться бонусом можно при приобретении таких страховых продуктов для автотранспортных средств, как «Каско Классика», «Каско Уверенный», «Каско Компакт» и «Каско Компакт+». Также сохраняются дополнительные опции, например, «Такси в подарок».

Акция «Онлайн-каско» продлится в период с 09.12.2019 г. по 10.01.2020 г.

Подробные условия акции доступны на сайте компании.

Материал подготовлен при поддержке пресс-службы САО "ВСК"
Справка

САО «ВСК»

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.

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