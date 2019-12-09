ВСК дарит новым клиентам скидки на каско

Страховой Дом ВСК предлагает новым клиентам приобрести страховые продукты каско на особых условиях.

Скидка в размере 20% доступна клиентам, ранее не использовавшим услуги компании, при самостоятельном оформлении договора страхования через дистанционный сервис: мобильное приложение «ВСК Страхование» или интернет-магазин www.shop.vsk.ru. Необходимо только произвести расчет, и сразу будет видна стоимость со скидкой.

Воспользоваться бонусом можно при приобретении таких страховых продуктов для автотранспортных средств, как «Каско Классика», «Каско Уверенный», «Каско Компакт» и «Каско Компакт+». Также сохраняются дополнительные опции, например, «Такси в подарок».

Акция «Онлайн-каско» продлится в период с 09.12.2019 г. по 10.01.2020 г.

Подробные условия акции доступны на сайте компании.



Материал подготовлен при поддержке пресс-службы САО "ВСК"