В Казани выделили миллион рублей на единовременную помощь инвалидам

В Казани стартовала декада инвалидов. Из бюджета города выделено более одного миллиона рублей на оказание единовременной материальной помощи 273 семьям.

Выплаты получат 106 семей, имеющих двух и более детей-инвалидов, 43 семьи, где родители-инвалиды воспитывают несовершеннолетних детей, 18 одиноких матерей-инвалидов, воспитывающих детей-инвалидов, и 106 одиноких матерей-инвалидов, воспитывающих несовершеннолетних детей, передает корреспондент «Реального времени».

Кроме этого, всех районах столицы Татарстана запланированы благотворительные акции и фестивали, пройдут ярмарки вакансий, мастер-классы, круглые столы и концерты для инвалидов. Весь декабрь конноспортивный комплекс «Казань» будет проводить бесплатные сеансы иппотерапии (лечебная верховая езда). Для одиноких инвалидов по заявке соцработников будет организована помощь в уборке квартир и придомовых территорий, оказаны парикмахерские услуги.

Ранее проект фонда «Ярдэм» для адаптации людей с ограниченными возможностями выиграл грант президента РФ.