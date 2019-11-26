Минэкономики Татарстана вновь продлило программу субсидирования малого бизнеса

Министерство экономики Татарстана объявило о повторном продлении программы субсидирования ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса. Заявки будут приниматься до 13 декабря.

«В связи с растущим спросом со стороны предпринимателей Минэкономики РТ продлило сроки приема сначала до 29 ноября, а теперь — до 13 декабря», — сообщает пресс-служба министерства.

Министр экономики РТ Фарид Абдулганиев отметил, что за это время было получено более тысячи обращений за консультациями от желающих принять участие в программе. Не все предприниматели успевают подать заявки в установленный ранее срок.

Напомним, что программа предусматривает субсидирование процентов по кредитам для малого и среднего бизнеса. Государство выдает деньги на погашение процентов, тогда как тело кредита предприниматель выплачивает самостоятельно. Предельный размер финансовой помощи на одного получателя составляет 10 млн рублей в год.