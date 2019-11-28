Глава «ФК «Открытие» Михаил Задорнов открыл флагманский офис в Казани

Сегодня состоялось торжественное открытие флагманского офиса банка «Открытие» в Казани. На церемонии открытия присутствовали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и член правления банка Александр Пахомов.

Флагманский офис в Казани расположен в деловой части города по улице Московской, 11 и является универсальным. Здесь клиент сможет решить любой финансовый вопрос. Офис открылся в современных формате и дизайне, которые позволяют каждому клиенту чувствовать себя максимально комфортно. На площади более 1500 квадратных метров размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг физическим лицам, отдельный ипотечный центр, зона обслуживания юридических лиц, зоны обслуживания клиентов премиального сегмента и Private Banking, обустроены зоны касс и переговорные комнаты.

«Посмотрите, и солнце улыбается открытию главного офиса банка «Открытие» в Казани, — приветствовал гостей Михаил Задорнов. — Формат офиса уникален для Казани, но традиционен для обновленного банка «Открытие». Он очень комфортный для клиентов, которые смогут получать услуги в комфортной обстановке. Мы надеемся, что поток клиентов будет расти не только в этом офисе, но и на других площадках банка», — сказал он. В Татарстане банк «Открытие» представлен 13 офисами: в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах и Нижнекамске. «И мы эту инфраструктуру усиливаем. В 2019 году банк презентовал два новых офиса в Казани, один из которых был объединен с международной кофейней Starbucks», — рассказал Задорнов.

В свою очередь заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин поблагодарил руководство банка за особое отношение к Татарстану. По его словам, республика давно сотрудничает с банком «Открытие» в сфере развития малого и среднего бизнеса, оказывая финансовую поддержку. «С банком «Открытие» и Гарантийным фондом есть соглашение, благодаря которым предпринимателям удалось привлечь по совместным программам 1 млрд рублей. Я думаю, что это только начало большого пути».

Позднее был открыт крупнейший в регионе флагманский офис и уникальный Sky Office для дистанционного обслуживания предпринимателей. В церемонии открытия принял участие президент РТ Рустам Минниханов. «Задача нашей команды в Татарстане — на созданной инфраструктуре заметно расширить клиентскую базу, увеличив ее на 80%», — обозначил свои цели президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

«Современные средства связи и цифровые технологии сильно повлияли на процесс совершения покупки, в том числе и финансовых услуг. Но говорить о том, что люди полностью готовы перейти на онлайн-обслуживание, отказаться от посещения банковских офисов и общения с сотрудниками финансовых учреждений, нельзя. Именно поэтому банк «Открытие», внедряя в процессы взаимодействия с клиентами самые последние IT-разработки и дистанционные сервисы, продолжает развивать и модернизировать сеть своих отделений», — дал комментарий член правления банка Александр Пахомов.

Как отмечает управляющий региональным отделением «Казанский» Дамир Габдулхаков, по темпам роста банковского бизнеса в Республике Татарстан банк «Открытие» опережает рынок. С начала года за продуктами банка обратились 17 тыс. новых клиентов, кредитный портфель вырос в 2,4 раза — до 8,7 млрд рублей (на 01.10), портфель привлеченных средств — на 12%, до 13,3 млрд рублей.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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