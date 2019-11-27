Главврача Нурлатской ЦРБ оштрафовали за нарушения санитарных норм в больнице

Главного врача ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница» оштрафовали на 1,5 тыс. рублей за нарушения санитарных норм в учреждении.



По данным прокуратуры РТ, больница недолжным образом обрабатывалась от грызунов, а средства против крыс и мышей лежали в доступных для посетителей и пациентов местах. Также в некоторых кабинетах клиники отсутствовало горячее водоснабжение, а в процедурном помещении резервный источник горячего водоснабжения не был подключен к электросети.

По итогам прокуратура возбудила в отношении главврача дело об административном правонарушении и оштрафовала его.

Ранее по итогам проверки прокуратуры Кукморского района Татарстана главного врача ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница» оштрафовали на 20 тыс. рублей за неправильное хранение наркосодержащих препаратов и психотропных веществ.