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Главврача Нурлатской ЦРБ оштрафовали за нарушения санитарных норм в больнице

18:26, 27.11.2019
Главврача Нурлатской ЦРБ оштрафовали за нарушения санитарных норм в больнице
Фото: realnoevremya.ru

Главного врача ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница» оштрафовали на 1,5 тыс. рублей за нарушения санитарных норм в учреждении.

По данным прокуратуры РТ, больница недолжным образом обрабатывалась от грызунов, а средства против крыс и мышей лежали в доступных для посетителей и пациентов местах. Также в некоторых кабинетах клиники отсутствовало горячее водоснабжение, а в процедурном помещении резервный источник горячего водоснабжения не был подключен к электросети.

По итогам прокуратура возбудила в отношении главврача дело об административном правонарушении и оштрафовала его.

Ранее по итогам проверки прокуратуры Кукморского района Татарстана главного врача ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница» оштрафовали на 20 тыс. рублей за неправильное хранение наркосодержащих препаратов и психотропных веществ.

Происшествия Татарстан
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