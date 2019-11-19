«Сотрудников мотивируют не только высокие зарплаты»: ресторатор Дмитрий Левицкий выступит на форуме Ak Bars Business Drive 2019

28 ноября в ГТРК «Корстон» Ак Барс Банк проведет второй предпринимательский форум Ak Bars Business Drive 2019 (16+).



Девять практиков малого и среднего бизнеса из России расскажут, как выстроить эффективные бизнес-процессы, масштабировать свое дело и увеличить прибыль с помощью небанальных инструментов.

Хедлайнер форума — Дмитрий Левицкий, президент Профессионального ресторанного альянса REAL, известный ресторатор, основатель HURMA Group of Companies, владеющей и управляющей ресторанами в Москве и в других регионах России.

На форуме Дмитрий поделится опытом нематериальной мотивации сотрудников. «Мне кажется важным, чтобы предприниматели встречались на таких мероприятиях, как Ak Bars Business Drive, общались и делились опытом. Я очень рад, что у меня есть возможность рассказать нашу историю: как мы мотивируем сотрудников в HURMA Group of companies . Уверен, для многих это будет полезно».

Дмитрий Левицкий в 2008 году открыл свой первый бар «Куклы Пистолеты». Позднее он основал сеть «Дорогая, я перезвоню...». Сейчас Дмитрий обучает и консультирует рестораторов, открывает заведения «под ключ», занимается организацией международных мероприятий для ресторанной и барной отрасли.



Информация о программе форума и остальных спикерах указана на сайте . Скорее регистрируйтесь — количество мест ограничено. Для предпринимателей и руководителей участие бесплатно.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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