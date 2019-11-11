СМИ сообщили об утечке данных клиентов ВТБ

На черном рынке в продаже появилась база данных вкладчиков ВТБ, содержащая информацию о пяти тысячах клиентов.

Утечка из второй по активам финансовой организации России в публичном доступе оказалась впервые.

Как пишут «Известия», сообщение о продаже появилось на одном из форумов вечером 7 ноября. По словам продавца, в базе содержится 5 тыс. строк, 3 тыс. из них можно купить из «первых рук» стоимостью 10 рублей за строку. Оставшиеся 2 тыс. строк можно приобрести с его помощью.

Кроме того, несколько человек, данные которых были выставлены на продажу, рассказали газете, что сейчас у них есть депозиты в банке, а один из них назвал сумму, которая совпала с указанной в базе.

В ВТБ заявили, что попавшие в открытый доступ сведения были актуальны по состоянию на 2016 год, а также отметили, что провели расследование.

Ранее в СМИ появилась информация о новой утечке данных клиентов Сбербанка.