Тимер Банк рассказал о предстоящем обновлении продуктовой линейки по ипотеке

30 октября в конференц-зале Дополнительного офиса «Центральный» Тимер Банка прошла встреча, на которой начальник отдела сопровождения и контроля продаж Максим Егоров рассказал партнерам банка из числа риелторов и представителей агентств недвижимости о том, как обновится линейка ипотечных продуктов. Сейчас банк предлагает клиентам шесть программ ипотечного кредитования на все случаи жизни. Кроме того, благодаря снижению ключевой ставки регулятора Тимер Банк продолжает поэтапно уменьшать и ипотечные ставки.

Встречи с представителями агентств недвижимости и риелторами в Тимер Банке уже стали хорошей традицией: их устраивают ежемесячно в формате бизнес-бранчей. Они носят неформальный характер. Партнеры беседуют за чашкой кофе об изменениях на рынке, о новых возможностях сотрудничества и о том, как вместе эффективнее работать, чтобы обеспечить все потребности клиентов.

Встреча 30 октября была презентационной, поскольку Тимер Банк модернизирует линейку ипотечных кредитов. Максим Егоров рассказал обо всех текущих изменениях и нюансах работы в новых условиях. Риелторы и представители агентств недвижимости получили подробные ответы на все свои вопросы.



Материал подготовлен при поддержке АО "Тимер Банк"