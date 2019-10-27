Россия может отложить переход на новые стандарты производства судового топлива

Россия опасается резкого роста цен из-за введения нового стандарта судового топлива. Поэтому Москва может отложить переход на него до 2024 года.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал, что власти не хотят усиливать давление на российских судовладельцев, пишет Bloomberg.

Напомним, что с 2020 года Международная морская организация (International Maritime Organization, IMO) вводит новые правила, согласно которым состав топлива для судов должен быть изменен. Однако Россия рассчитывает выбить для себя отсрочку, которая будет действовать только в территориальных водах, а значит применяться в первую очередь для судов класса «река — море». В Международных водах правило будет соблюдаться уже с 1 января.