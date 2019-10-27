Эксперт оценил общий доход от нелегальных экскурсий по крышам Петербурга

Директор «Русского экскурсионного общества» Алексей Дюринский подсчитал совокупный оборот фирм, организующих нелегальные прогулки по крышам Петербурга. По его оценке, оборот достигает 50 млн рублей в год.

Ежедневный доход организатора таких экскурсий, по оценке Дюринского, составляет 30 тысяч рублей. В день на крышу может взобраться десять и более групп, в каждой 10—15 человек. При этом сообщества, посвященные таким экскурсиям, насчитывают сотни тысяч пользователей.

Дюринский отметил, что из-за экскурсий крыши приходят в аварийное состояние, а участники не соблюдают требования безопасности. Фирмы ведут дела «втемную» и не платят налогов, передает «Российская газета».