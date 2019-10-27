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Эксперт оценил общий доход от нелегальных экскурсий по крышам Петербурга

23:24, 27.10.2019 1
Эксперт оценил общий доход от нелегальных экскурсий по крышам Петербурга
Фото: ru.wikipedia.org / mk142

Директор «Русского экскурсионного общества» Алексей Дюринский подсчитал совокупный оборот фирм, организующих нелегальные прогулки по крышам Петербурга. По его оценке, оборот достигает 50 млн рублей в год.

Ежедневный доход организатора таких экскурсий, по оценке Дюринского, составляет 30 тысяч рублей. В день на крышу может взобраться десять и более групп, в каждой 10—15 человек. При этом сообщества, посвященные таким экскурсиям, насчитывают сотни тысяч пользователей.

Дюринский отметил, что из-за экскурсий крыши приходят в аварийное состояние, а участники не соблюдают требования безопасности. Фирмы ведут дела «втемную» и не платят налогов, передает «Российская газета».

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 окт
    Официальная версия - не платят налоги
    Реальная причина - жаба давит, что мимо них деньги проходят и в кармане не оседают
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