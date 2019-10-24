Самую большую аудиторию второй площадки форума «Мой бизнес» собрал доклад о господдержке МСП

В рамках проходящего сегодня в Казани форума «Мой бизнес» руководитель ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего бизнеса Республики Татарстан» Тимур Гумеров рассказал о господдержке предпринимателей со стороны Минэкономики РТ.



В рамках выступления спикер рассказал о программе субсидирования процентной ставки, которую ведет ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ», а также об инструментах поддержки со стороны Гарантийного фонда РТ.

Стоит отметить, что Минэкономики РТ впервые решило донести до аудитории информацию о том, на какие меры поддержки могут рассчитывать предприниматели Татарстана, в подобном, обобщенном формате. Несмотря на это, сессия при участии главы ГКУ собрала внушительное количество слушателей — гораздо больше, чем у ряда других спикеров, выступавших на малой сцене форума. При этом люди активно общались с Тимуром Гумеровым и задавали вопросы по теме.