Основатели казанской пивоварни, карамельной мастерской и мебельной студии расскажут о бизнесе и проверках

17 октября в резиденции креативных индустрий «Штаб» пройдет открытая встреча с молодыми казанскими предпринимателями, построившими свой бизнес, как они утверждают, «на любви к людям». Спикерами спецпроекта «Дело_любовь» станут небезызвестные персонажи локальной бизнес-тусовки.

Создатель карамельной мастерской Weecandy Владислав Кулиничев обещает рассказать о том, сколько можно заработать на сладком бизнесе. Владелец и главный технолог пивоварни Brewerich Андрей Горелов скажет пару слов о непростых отношениях с контролирующими органами, а архитектор и создатель мебельной студии Yaratam Петр Сафиуллин объяснит, как и из чего рождается мебель «с именем и историей».

К слову, не так давно Петр давал обстоятельное интервью «Реальному времени», в котором заявил, что Россия не котируется на мировом дизайнерском рынке, и рассказал о том, как начал неформатный бизнес в Казани и почему все же предпочел Татарстан Германии.