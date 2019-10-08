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ВСК выплатила 385 млн рублей в связи со взрывом и пожаром на ледоколе «Виктор Черномырдин»

10:47, 08.10.2019
ВСК выплатила 385 млн рублей в связи со взрывом и пожаром на ледоколе «Виктор Черномырдин»

САО ВСК завершила урегулирование убытка в связи со взрывом и пожаром на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин».

27 ноября 2018 года при проведении работ на палубе строящегося ледокола в непосредственной близости от цистерны, заправленной тяжелым топливом, произошло воспламенение горючих паров и взрыв. В результате взрыва произошел разлив топлива из цистерны и возник пожар. Повреждение получили корпус судна и смонтированное оборудование. Пострадали двое рабочих.

По результатам проведенных осмотров поврежденного судна и изучения документов, стоимость восстановления определена в размере 385 млн рублей. Событие признано страховым случаем. Страховое возмещение выплачено в полном объеме.

«Качественное урегулирование страховых событий — одна из главных задач страховщика. Благодаря страхованию наши клиенты всегда могут рассчитывать на надежную защиту в случае непредвиденных обстоятельств. Полис ВСК позволяет получить компенсацию ущерба в сжатые сроки и возместить финансовые потери», — отметил председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.

Материал подготовлен при поддержке пресс-службы компании САО «ВСК»
Справка

САО «ВСК»

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.

Экономика
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