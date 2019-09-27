1 и 2 октября в Татарстане проверят систему оповещения

В Татарстане проведут комплексную проверку систем речевого и экстренного оповещения.

Так, 1 октября в течение дня произойдет перехват трансляций телеканала «Татарстан — Новый век» (ТНВ), цифровых каналов эфирного телевидения и радиовещания 1 мультиплекса (РТРС-1). С 9.00 до 9.30 в трамваях и троллейбусах будет проводиться проверка системы информирования населения «ПТV-ТРИОН» с запуском видеоролика.

Далее, с 9.30 до 10.30, запустятся 18 установок систем оповещения «ИДИС» в Казани и пять установок в Верхнеуслонском муниципальном районе. С 9.30 до 10.30 в Казани и во всех муниципальных районах сработают установки систем речевого оповещения РСУ-600 и РСУ-300, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

С 9.30 до 10.30 будет организован запуск в автоматическом режиме локальных систем оповещения через ЕДДС на нескольких крупных предприятиях, в том числе ОАО «Казанский завод синтетического каучука», ФКПУ «Казанский государственный казенный пороховой завод», ПАО «КАМАЗ», ОАО «ТАНЕКО» и т. д.

Что касается 2 октября, с 10.00 до 10.30 в Казани и во всех муниципальных районах будет проводиться проверка электросирен С-40 без запуска сирен.