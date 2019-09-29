Украина намерена возобновить пассажирские перевозки в Крым

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал о намерении властей страны возобновить пассажирские перевозки в Крым.

По словам министра, конкурсы для перевозчиков будут проводить местные власти при участии министерства инфраструктуры. Сейчас на границе с Крымом идет строительство контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) по поручению президента Украины Владимира Зеленского, пишет ТАСС.

Регулярные пассажирские перевозки авиационным и железнодорожным транспортом между Украиной и Крымом были прерваны через несколько месяцев после вхождения Крыма в состав России. Решение об этом принимал Совет национальной безопасности Украины (СНБО).

Вместе с тем между Украиной и Крымом функционирует автобусное сообщение, которое на Украине неоднократно предлагали прервать.