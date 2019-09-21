Казань стала городом с самым недоступным общественным транспортом

Стоимость проезда в Казани оказалась на уровне крупнейших городов страны. При этом по доступности общественного транспорта столица Татарстана оказалась в самом низу списка.

Цены на проезд в диапазоне 27—28 рублей за поездку кроме Казани можно обнаружить в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. По изученным «Реальным временем» данным 10 городов, выше транспорт стоит только в Москве и Санкт-Петербурге. При этом в столице Татарстана проезд заметно дороже, чем в Уфе, Йошкар-Оле или Новосибирске.

В то же время в Казани транспорт является самым недоступным среди 10 городов. Аналитическая служба «Реального времени» сопоставила стоимость проездного на месяц и медианную зарплату в городе. В Казани этот индекс составляет 8%.

Далее следуют Нижний Новгород (7%) и Екатеринбург (6,8%). А вот соотношение доходов и расходов на транспорт в Москве и Питере намного ниже — 3,3% и 5,7% соответственно.

Подробнее можно прочитать в материале «Реального времени».

Напомним, что казанские перевозчики заявляют о необходимости поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 40 рублей.

