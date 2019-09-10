Башстат выяснил, где в Башкирии продают самое дорогое молоко

Самые высокие в Башкирии потребительские цены на цельное пастеризованное молоко — в Уфе. Стоимость литра молока в столице республики в августе составила 49,16 рубля. Это на 1,66 рубля больше, чем средняя стоимость по всему Башкортостану, — 47,50 рубля за литр.

При этом в начале года пастеризованное молоко обходилось уфимцам почти на два рубля дешевле — 47,36 рубля за литр. Тем временем средняя стоимость литра молока по Башкирии в январе составляла 46,19 рубля.

Уфа — единственный город республики, где стоимость молока растет с каждым месяцем. В других городах Башкирии (Сибай, Нефтекамск, Стерлитамак) цены на молоко по сравнению с июлем снизились, приводит данные Башкортостанстат.

Напомним, этим летом суд в Башкирии признал Давлекановский молочный комбинат банкротом.