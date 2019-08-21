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Экономика

Пенсионный фонд Норвегии заработал $28,5 млрд на «плохом» рынке

22:32, 21.08.2019 1
Пенсионный фонд Норвегии заработал $28,5 млрд на «плохом» рынке
Фото: norges-bank.no

Крупнейший в мире нацфонд отчитался о результатах за II квартал 2019 года. Пенсионный фонд Норвегии заработал за этот период $28,5 миллиарда.

За три месяца он вырос на 3% и достиг $1,024 трлн, передает Financial Times.

Фонд сообщил, что доходность облигаций составила 3,1%. Акции выросли на 3,0%, вложения в недвижимость — на 0,8%.

Наибольший рост показали Microsoft, Nestle и Facebook. При этом и отмечены и потери, убытки принесли Intel и Alphabet (материнская компания Google).

В отчете компании подчеркивается, что рост происходил на фоне «нестабильной ситуации на рынках акций и облигаций» и «высокой волатильности на мировых финансовых рынках».

    Ранее фонд сообщал, что не исключает отказа от корпоративных и государственных облигаций десяти развивающихся стран, среди которых Россия.

    ЭкономикаФинансы
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