Крупнейший в мире суверенный фонд намерен отказаться от российских облигаций

Норвежский суверенный фонд Government Pension Fund Global (GPFG), который является крупнейшим в мире, не исключает отказ от корпоративных и государственных облигаций десяти развивающихся стран, среди которых Россия.



Министерство финансов Норвегии на своем официальном портале разместило информацию с предложением исключить из индекса-бенчмарка, на который опирается фонд, облигации ряда стран, в том числе и России.

Напомним, ранее правительство Норвегии рекомендовало государственному суверенному фонду продать акции нефтяных компаний. Всего фонд владеет бумагами более ста компаний. Среди них представлены такие компании, как «Башнефть», «РуссНефть» и НОВАТЭК.