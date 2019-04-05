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Экономика

Крупнейший в мире суверенный фонд намерен отказаться от российских облигаций

16:35, 05.04.2019
Крупнейший в мире суверенный фонд намерен отказаться от российских облигаций
Фото: pixabay.com

Норвежский суверенный фонд Government Pension Fund Global (GPFG), который является крупнейшим в мире, не исключает отказ от корпоративных и государственных облигаций десяти развивающихся стран, среди которых Россия.

Министерство финансов Норвегии на своем официальном портале разместило информацию с предложением исключить из индекса-бенчмарка, на который опирается фонд, облигации ряда стран, в том числе и России.

Напомним, ранее правительство Норвегии рекомендовало государственному суверенному фонду продать акции нефтяных компаний. Всего фонд владеет бумагами более ста компаний. Среди них представлены такие компании, как «Башнефть», «РуссНефть» и НОВАТЭК.

ЭкономикаОбществоВласть
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