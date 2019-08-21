Пробка на Вишневского на 2,4 км стала самой длинной за день

Самой длинной пробкой Казани за сегодня стал затор на улице Вишневского. Он растянулся от проспекта Универсиады до моста «Миллениум».

Длина загруженного участка на пике составила 2,4 км, передает сервис «Яндекс.Пробки». Всего же пробка продержалась 50 минут.

При этом самой долгой оказалась пробка на улицах Советской, Камчатской, Ударной и Вересаева. Ее длина составила 1,6 км, а продержался затор 2 часа 10 минут.

В список самых длинных попали также пробки на проспекте Победы (2,2 км), улицах Петра Витера (1,7 км), Ломжинской и Ноксинский спуск (1,6 км).

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что соответствует обычному уровню.