Минтруд РФ прокомментировал слова депутата о риске для 15 млн россиян потерять работу

Данные экспертов о возможном исчезновении ряда профессий в ближайшие годы несколько преувеличены, для разных отраслей, для разных уровней квалификации ситуация может быть разной, заявили в пресс-службе ВНИИ труда Минтруда РФ.

По мнению экспертов ВНИИ труда, трансформация профессий — нормальный исторический процесс, который происходит в экономике всех стран. Сейчас трансформация рынка труда происходит в связи с цифровизацией, в ходе которой часть функций работника выполняют машины, роботы, искусственный интеллект, сообщает RNS.

«Но несмотря на развитие техники, технологий и рост производительности труда, обществу еще далеко до тотального высвобождения человека из сферы производства. Это происходит потому, что меняются не только технологии, но и спрос на новые товары и услуги, появляются новые виды деятельности, благодаря чему занятость постепенно перетекает из одной сферы в другую», — подчеркнули в институте.

Как заявили в пресс-службе, сейчас профессии водителей, продавцов, охранников входят в число востребованных.

Недавно член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии станут невостребованными на рынке труда.