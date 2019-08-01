С начала года состояние российских миллиардеров выросло на $36,6 млрд

С начала 2019 года российские миллиардеры разбогатели на $35,6 млрд.

Согласно данным данным Bloomberg Billionaire Index (BBI), больше всего свое состояние увеличили предправления НОВАТЭК Леонид Михельсон (на $5,71 млрд, до $25,1 млрд), бизнесмен Геннадий Тимченко (на $3,81 млрд, до $17,6 млрд), глава «Норникеля» Владимир Потанин (на $3,29 млрд, до $22,9 млр), председатель совета директоров НЛМК

Владимир Лисин (на $3,27 млрд, до $21,1 млрд) и основатель USM Holdings Алишер Усманов (на $2,79 млрд, до $17 млрд), пишет РБК.

Стоит отметить, что с начала года лидер общего рейтинга, основатель Amazon Джефф Безос, потерял $8,41 млрд. На данный момент его состояние оценивают в $117 млрд.



Ранее Москва заняла третье место в мировом рейтинге городов, по количеству проживающих в них долларовых миллиардеров. Исследование компании Savills показало, что в российской столице зарегистрирован 71 миллиардер. Москва уступает по этому показателю Нью-Йорку (85) и Гонконгу (79).