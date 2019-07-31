Миллионный пассажир «Победы» вылетел из Москвы в Казань

Сегодня авиакомпания «Победа» впервые перевезла 1 млн клиентов за месяц. Юбилейный пассажир вылетел из Москвы в Казань рейсом DP283.

По прилете в столицу Татарстана была проведена торжественная встреча, где клиенту вручили памятные подарки гендиректор «Победы» Андрей Калмыков и гендиректор Международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов.

Всего с начала года «Победа» перевезла свыше 5 млн клиентов.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Победа» экстренно вернулся в аэропорт Казани сразу после вылета в Санкт-Петербург. Причиной стало задымление салона и возможные неисправности в левом двигателе. На борту лайнера находились 185 пассажиров и шесть членов экипажа. Позже воздушное судно вылетело из столицы Татарстана.