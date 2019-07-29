Совладельца FUN24 заподозрили в выводе активов на 1,2 млрд рублей

Фото: Инна Серова

Федеральная налоговая служба подала иск о привлечении совладельца FUN24 Дмитрия Минкина к субсидиарной ответственности по долгам развлекательного комплекса. Сумма требований составила 1,2 млрд рублей. Слушание дела началось на прошлой неделе и продолжится сегодня.

На заседании Арбитражного суда РТ представитель ФНС назвал Минкина лицом, контролирующим должника — компанию «Камелия» (учредитель FUN24). До введения процедуры банкротства, согласно последнему бухгалтерскому балансу, имущество компании оценивалось в 2,6 млрд рублей.

По утверждению ФНС, в 2016 году, за год до признания «Камелии» банкротом Дмитрий Минкин вывел 16 ее объектов на другое предприятие — «Фортуну». Залогодержатель «Камелии», ПАО «ИнтехБанк», так и не дал своего согласия на сделку, сумма которой, по мнению истца, занижена и составила 307 млн рублей. По оценке конкурсного управляющего, при возбуждении дела о банкротстве стоимость объектов превышала 1 млрд рублей. Сумма кредиторской задолженности «Камелии» перед налоговым органом и «ИнтехБанком» составляет 1,2 млрд рублей. Компания не могла ее погасить в период отчуждения объектов.

Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».